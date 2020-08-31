إيفانكا ترامب تعلق على أول رحلة مباشرة بين إسرائيل وأبوظبي

علقت ابنة ترامب إيفانكا على "تويتر" حول الحدث التاريخي: انطلقت الرحلة التجارية التاريخية الأولى على الإطلاق، بين إسرائيل وأبو ظبي فوق الأجواء السعودية هذا الصباح.

وذكرت إيفانكا، أنه تم كتابة كلمة "سلام" على متن الطائرة باللغات العربية والعبرية والإنجليزية تكريما للمناسبة لإعطاء معنى جديدا للتحية التقليدية "اذهب بسلام".

وقال مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر من العاصمة الإماراتية: نحمل رسالة أمل للفلسطينيين كي يتمكنوا من الحصول على دولة والفرصة متاحة لهم حينما يكونوا مستعدين.

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وشكر مستشار الرئيس الأمريكي ولي العهد السعودي على سماحه بعبور الطائرة الإسرائيلية التي تحمل الوفدين الإسرائيلي والأمريكي إلى أبو ظبي عبر أجواء المملكة.

وتابع مستشار الرئيس الأمريكي: "ندعو الجميع للانضمام لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات وتوسيعه بالمنطقة والعالم، الفلسطينيون لا يمكنهم الركون إلى الماضي وعليهم القدوم إلى مائدة المفاوضات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".