السعودية توقف طبيبا يصور مناطق حساسة لدى مرضاه

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وأوضح أن الطبيب كان يقوم بتصوير مناطق حساسة لدى مرضاه، بعد إجراء عمليات التجميل لهم.
كما لفت الوزير السعودي أن الطبيب الذي لم يكشف عن هويته أو جنسيته كان يقوم بنشر تلك الصور بشكل خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار الربيعة إلى أن ما فعله الطبيب يخالف كل أخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المرعية.
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