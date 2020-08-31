وقال مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر من العاصمة الإماراتية: نحمل رسالة أمل للفلسطينيين كي يتمكنوا من الحصول على دولة والفرصة متاحة لهم حينما يكونوا مستعدين.
وشكر مستشار الرئيس الأمريكي ولي العهد السعودي على سماحه بعبور الطائرة الإسرائيلية التي تحمل الوفدين الإسرائيلي والأمريكي إلى أبو ظبي عبر أجواء المملكة.
وتابع مستشار الرئيس الأمريكي: "ندعو الجميع للانضمام لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات وتوسيعه بالمنطقة والعالم، الفلسطينيون لا يمكنهم الركون إلى الماضي وعليهم القدوم إلى مائدة المفاوضات".
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
وصول الطائرة الإسرائيلية إلى مطار أبو ظبي، الإماارات 31 أغسطس 2020
ويضم الوفد الأمريكي جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، بجانب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين. بينما من الجانب الإسرائيلي هناك مائير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بجانب ممثلين عن عدد من القطاعات الحيوية، مثل الاستثمار والطيران المدني والخارجية والسياحة والثقافة.
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
وصول الطائرة الإسرائيلية إلى مطار أبو ظبي، الإماارات 31 أغسطس 2020
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
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