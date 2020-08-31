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أديب يقول إن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سيكون بفترة قياسية

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© REUTERS / MOHAMED AZAKIR

وأكد أديب، في كلمة مقتضبة، بعد تكليفه من رئيس الجمهورية ميشال عون، ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت والبدء بالإصلاحات، منبها إلى أن لبنان يمر بظروف عصيبة، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. 

وتابع: "الفرصة ضيقة لكنني قبلت هذه المهمة لأن كل القوى السياسية تدرك ذلك"، لافتا إلى أن "الفرصة أمام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلناها بناء على أن كل القوى السياسية تفهم ذلك".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: "بإذن الله سنوفق بهذه المهمة من فريق العمل من أصحاب الكفاءة والاختصاص لإجراء اصلاحات بسرعة".

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهوريّة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس اللبناني ميشال عون استدعى السفير مصطفى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وكلف الرئيس عون السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة بعد أن حصل على دعم غالبية النواب في البرلمان.

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