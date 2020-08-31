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وتابع: "الفرصة ضيقة لكنني قبلت هذه المهمة لأن كل القوى السياسية تدرك ذلك"، لافتا إلى أن "الفرصة أمام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلناها بناء على أن كل القوى السياسية تفهم ذلك".
وقال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: "بإذن الله سنوفق بهذه المهمة من فريق العمل من أصحاب الكفاءة والاختصاص لإجراء اصلاحات بسرعة".
وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهوريّة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس اللبناني ميشال عون استدعى السفير مصطفى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وكلف الرئيس عون السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة بعد أن حصل على دعم غالبية النواب في البرلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر أديب يقول إن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سيكون بفترة قياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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