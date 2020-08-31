مصادر دبلوماسية كويتية: السلطات البريطانية لم تبلغنا باحتجاز أحد مواطنينا بتهمة الإرهاب

وأوضحت المصادر لصحيفة "القبس" أن سفارة الكويت تجري تحرياتها، لافتة إلى "إمكانية أن تكون هذه المعلومات والاتهامات غير دقيقة ولهذا السبب لم نبلغ إلى الآن".

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وكانت وسائل إعلام بريطانية، قد أشارت إلى أن شرطة مقاطعة إسيكس وأجهزة مكافحة الإرهاب احتجزت رجلين أحدهما مواطن كويتي يبلغ من العمر 34 عاماً، والآخر إيطالي يبلغ من العمر 48 عاماً، كانا قد وصلا إلى العاصمة البريطانية لندن في رحلة قادمة من فيينا، على خلفية الاشتباه بقيامهما بأعمال إرهابية.

في سياق آخر، كانت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة قد نفت، إن تكون الحكومة البريطانية ألغت الحجر الصحي للقادمين إليها، ومن ضمنهم الكويتيين.

وأكد بيان صحافي صادر عن السفارة أن ما يتم تداوله بشأن إلغاء الحجر الصحي الذي تبلغ مدته 14 يوما عن القادمين "غير صحيح"، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية تدرس تقليل أيام الحجر دون أن تذكر مدتها شريطة أن تتولى شركة خاصة في مطار هيثرو إجراء فحوصات تثبت سلامة القادمين من فيروس كورونا المستجد.