وأوضحت المصادر لصحيفة "القبس" أن سفارة الكويت تجري تحرياتها، لافتة إلى "إمكانية أن تكون هذه المعلومات والاتهامات غير دقيقة ولهذا السبب لم نبلغ إلى الآن".
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في سياق آخر، كانت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة قد نفت، إن تكون الحكومة البريطانية ألغت الحجر الصحي للقادمين إليها، ومن ضمنهم الكويتيين.
وأكد بيان صحافي صادر عن السفارة أن ما يتم تداوله بشأن إلغاء الحجر الصحي الذي تبلغ مدته 14 يوما عن القادمين "غير صحيح"، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية تدرس تقليل أيام الحجر دون أن تذكر مدتها شريطة أن تتولى شركة خاصة في مطار هيثرو إجراء فحوصات تثبت سلامة القادمين من فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر دبلوماسية كويتية: السلطات البريطانية لم تبلغنا باحتجاز أحد مواطنينا بتهمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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