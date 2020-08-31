وقال: "سنوفق بإذن الله في هذه المهمة لاختيار فريق عمل متجانس لإجراء الإصلاحات الأساسية لوضع البلد على الطريق الصحيحة".
وأضاف "الفرصة أمامنا ضيقة وعلى كل القوى السياسية ان تدرك ذلك، أقول للبنانيين قدرنا أن نتغلب على الأحزان والأوجاع وعزمنا راسخ بأن أرضنا ستبقى صامدة ومعا نصنع الأمل بالمستقبل".
وأفضت الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، إلى تكليف السفير اللبناني لدى ألمانيا مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.
وحاز الرئيس المكلف على أصوات رؤساء الحكومات السابقين، كتلة تيار "المستقبل" برئاسة سعد الحريري وكتلة "الوفاء للمقاومة"، و"التكتل الوطني"، وتكتل "لبنان القوي" و"اللقاء الديمقراطي" والكتلة "الوسطية"، كتلة "القومي الاجتماعي"، كتلة "التنمية والتحرير" وكتلة "ضمانة الجبل".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: الوقت للعمل بكل قوة من أجل تعافي لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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