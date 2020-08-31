شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشهد تراجعا ملحوظا فى إصابات كورونا بعد تسجيل 951 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية في إحاطة صحفية اليوم الاثنين، تسجيل (951) إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات 315.772 إصابة، مقابل شفاء 1029 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 290.796 حالة، وتوفى 27 حالة، ليصل إجمالي حالات الوفاة 3.897 حالة. وأمس، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 910 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 314821 حالة . Advertisements وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 1226 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 289667 حالة .، وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3870 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21284 والحالات الحرجة 1545 حالة .

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