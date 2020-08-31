بقرار من وزير الصحة.. عقوبة رادعة لطبيب صَوَّر مناطق حساسة لمرضاه

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر وزير الصحة قراراً بإيقاف طبيب عن ممارسة المهنة لقيامه بتصوير مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم. وتفصيلاً، نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، تغريدة ذكرت فيها، أن وزير الصحة أوقف طبيبًا عن ممارسة المهنة لقيامه بتصوير مناطق حساسة لمرضى بعد إجراء عمليات التجميل لهم، ونشرها بشكل خادش للحياء على منصات التواصل الاجتماعي مخالفًا أخلاقيات مزاولة المهنة والأنظمة المرعية.

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