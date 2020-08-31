شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إل جي تكشف هاتفها Q92 الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 كشفت شركة إل جي النقاب عن هاتفها الذكي Q92 الجديد، الذي يدعم شبكة 5G الحديثة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الذكي، الذي ينتمي للفئة المتوسطة، ينبض بداخله معالج كوالكوم Snapdragon 765G بما فيه مودم 5G مدمج، مع ذاكرة عشوائية سعة 6 غيغابايت وذاكرة فلاش سعة 128 غيغابايت. Advertisements ويمتاز الهاتف بشاشة LCD قياس 6.67 بوصة وبدقة وضوح 1080 بيكسل+. ويضم الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابيكسل، وفي الخلف كاميرا رباعية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابيكسل وأخرى بزاوية واسعة بدقة 8 ميغابيكسل، وثالثة ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل ومستشعر ToF. ويمكن شحن البطارية، التي تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير ساعة، بما يصل إلى 15 وات عبر منفذ USB-C.

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