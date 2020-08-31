شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان المكلف يتفقد المناطق المتضررة من انفجار الميناء البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور مصطفى أديب بجولة تفقدية في المناطق الأكثر تضررا من العاصمة بيروت، جراء انفجار ميناء بيروت البحري، الذي وقع في 4 أغسطس الجارى، وشملت الجولة التفقدية لرئيس الوزراء اللبناني المكلف محيط منطقة ميناء بيروت البحري، ومناطق وسط العاصمة والجميزة ومار مخايل، وهي المناطق التي تأثرت وتدمرت أبنيتها ومنشآتها بصورة كبيرة جراء الانفجار. كما سيجري أديب ابتداء من عصر اليوم زيارات إلى الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية يستهلها بنجيب ميقاتي ثم سعد الحريري فتمام سلام ثم الدكتور سليم الحص.

وكان مصطفى أديب، والذي شغل منصب سفير لبنان لدى ألمانيا، قد سماه 90 عضوا بمجلس النواب اللبناني لترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي عُقدت اليوم بقصر بعبدا الجمهوري.

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