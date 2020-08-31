شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان المكلف يتعهد بالانتهاء من تشكيل حكومة كفاءات في أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير مصطفى أديب رئيس حكومة لبنان المكلف، في كلمة مقتضبة له عقب تسميته رئيسا للوزراء، إنه سيعمل على اختيار حكومة اختصاصيين والانتهاء من تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن.

وتابع أديب: نسعى إلى مجلس وزراء يقود الإصلاحات الأساسية في البلاد، منوها باختيار فريق عمل وزاري متجانس من أصحاب الكفاءات والاختصاص.

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وأضاف أديب: سنخصص الجهود لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، مختتما كلمته : "أدعو لنا بالتوفيق".