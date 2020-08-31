شكرا لقرائتكم خبر عن "ذا ناشيونال الإماراتية" تؤكد مصرع شخص فى انفجار اسطوانة غاز بمطعم بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام محلية بأن شخصا لقي حتفه في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين عندما انفجرت اسطوانة غاز بمطعم في دبي.

وأضافت صحيفة ذا ناشيونال المملوكة لأبوظبي، نقلا عن المتحدث باسم الدفاع المدني بدبي، أن الانفجار أدى لنشوب حريق ألحق أضرارا بالطابق الأرضي من المبنى.

وذكرت أنه جرت السيطرة على الحريق في غضون 33 دقيقة.

Advertisements

وكانت قد أعلنت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين، عن وقوع انفجار في مطعم بأبوظبي. وقالت شرطة أبوظبي إن الانفجار نتيجة انفجار غاز وتسبب في إصابات من طفيفة إلى متوسطة.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن انفجار المطعم ناجم على الأرجح من "تمديدات غاز".