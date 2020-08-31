ميشال عون يلتقى مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، السفير مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، فى قصر بعبدا، بعد دقائق من تسميته، حضر اللقاء نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني.
كان الرئيس اللبناني ميشال عون، كلف اليوم الإثنين، السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة.
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