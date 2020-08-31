شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون يلتقى مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، السفير مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، فى قصر بعبدا، بعد دقائق من تسميته، حضر اللقاء نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون، كلف اليوم الإثنين، السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة.

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