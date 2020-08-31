شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبنانى المكلف يؤكد لا وقت للكلمات الوقت للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، ندعو الله بتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، مضيفا لا وقت للكلمات الوقت للعمل. Advertisements وقال أديب إن تشكيل الحكومة سيكون بفترة قياسية. وأكد الفرصة أمام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلنها بناء على أن كل القوى السياسية تفهم ذلك، وبإذن الله سنوفق بهذه المهمة من فريق العمل من أصحاب الكفاءة والاختصاص لإجراء اصلاحات سريعة.

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