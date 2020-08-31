شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبنانى المكلف يؤكد لا وقت للكلمات الوقت للعمل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، ندعو الله بتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، مضيفا لا وقت للكلمات الوقت للعمل.
وقال أديب إن تشكيل الحكومة سيكون بفترة قياسية.
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