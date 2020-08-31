شكرا لقرائتكم خبر عن 66 صوتا تحسم تشكيل الحكومة اللبنانية للدبلوماسى مصطفى أديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الرئيس اللبناني ميشال عون السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة اليوم الاثنين، بعد أن حصل على دعم غالبية النواب.

وحصل الدبلوماسى اللبنانى مصطفى أديب على تأييد أغلبية النواب لتكليفه برئاسة الوزراء اليوم الإثنين وفقا لإحصاء أجرته رويترز للأصوات التى أدلى بها المشرعون فى المشاورات الرسمية.

وحصل أديب، سفير لبنان فى ألمانيا، على ما لا يقل عن 66 صوتا، أو ما يزيد على نصف أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 120 بعد أن أعلن التيار الوطنى الحر المسيحى ترشيحه له.

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ويضم مجلس النواب اللبنانى عادة 128 عضوا لكن سبعة استقالوا بعد انفجار مرفأ بيروت فى الرابع من أغسطس.