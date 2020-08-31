شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أديب يحصل على تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب لتكليفه برئاسة وزراء لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الدبلوماسي اللبناني مصطفى أديب على تأييد أغلبية النواب لتكليفه برئاسة الوزراء اليوم الأثنين وفقا لإحصاء اجرته رويترز للأصوات التي أدلى بها المشرعون في المشاورات الرسمية.

وحصل أديب، سفير لبنان في ألمانيا، على ما لا يقل عن 66 صوتا، أو ما يزيد على نصف أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 120 بعد أن أعلن التيار الوطني الحر المسيحي ترشيحه له.

ويضم مجلس النواب اللبناني عادة 128 عضوا لكن سبعة استقالوا بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب.