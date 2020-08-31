شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافى 574 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، إصابة 473 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات 85.109 حالة، مقابل شفاء 574 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 77.224 حالة، وتوفيت حالة واحدة ليصل إجمالي حالات الوفاة 531.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالتى وفاة، و412 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 530 حالة، والمصابين إلى 84 ألفا و636 حالة، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد - 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

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