السفير الأمريكى ببغداد يؤكد واشنطن لا تريد بقاء عسكريا دائما بالعراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الأمريكى لدى العراق ماثيو تولر اليوم الاثنين، إن بلاده لا تريد بقاء عسكريا دائما أو قواعد دائمة في العراق، مضيفا أن اواشنطن ستقرر بقاء قواتها أو خروجها من هذا البلد على ضوء استعداد القوات العراقية، وأضاف تولر - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن هناك بعضا من سوء الفهم والتشويش المقصود على طبيعة العلاقة بين التحالف الدولي والحكومة العراقية، وواشنطن لا تريد بقاء عسكريا دائما أو قواعد دائمة في العراق. وأوضح تولر "أن القوات الأمريكية غادرت العراق، إلا أنه في عام 2014 طلبت الحكومة العراقية المساعدة في قتال تنظيم داعش الإرهابي، وحققنا مع شركائنا الكثير من التقدم ونحن بالمرحلة الأخيرة من الحملة ضد الإرهاب وبعدها لن يكون هناك حاجة للتواجد في العراق".

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