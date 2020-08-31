لبنان.. 51 صوتا لمصطفى أديب بمرحلة الاستشارات النيابية الأولى

حسن درويش / الخليج 365-

حصد السفير اللبناني مصطفى أديب، المرشح لرئاسة الحكومة، الإثنين، 51 صوتا من إجمالي 71 شاركوا بالقسم الأول من الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد.

ووفق مراسل الخليج 365، انتهى القسم الأول من الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد، في القصر الرئاسي بعبدا بالعاصمة بيروت.

وحصل أديب على 51 صوتا حتى الآن، مقابل 15 صوتا للسفير نواف سلام، و5 نواب امتنعوا عن التصويت.

وشارك في القسم الأول من الاستشارات مع الرئيس عون، رؤساء الحكومات السابقة تمام سلام، ونجيب ميقاتي، وسعد الحريري، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.

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وكان ضمن المشاركين أيضا، ممثلين عن كتل المستقبل، والوفاء للمقاومة، والتكتل الوطني، الحزب التقدمي الاشتراكي، والكتلة الوسطية المستقلة، والكتلة القومية الاجتماعية، واللقاء التشاوري، وتكتل الجمهورية القوية.

وهذه الكتل يمثلها 71 نائبا من أصل 120 عدد أعضاء مجلس النواب.

وسيجتمع عون في الجزء الثاني من الاستشارات (لاستكمال التصويت)، الذي بدأ قبل دقائق، بما تبقى من الكتل النيابية وهي: تكتل لبنان القوي ، وكتلة ضمانة الجبل، وكتلة التنمية والتحرير، ونواب الأرمن، إضافة لمجموعة من النواب المستقلّين، وعددهم 49.

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