الإمارات.. انفجار بخط غاز بأحد المطاعم في أبو ظبي

أبو ظبي/ الخليج 365

وقع انفجار كبير، الإثنين، في خط إمداد غاز بأحد مطاعم الوجبات السريعة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن الانفجار أسفر عن وقوع إصابات بين البسيطة والمتوسطة (لم يحدد عددها) وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت الوكالة أن "بلاغا ورد إلى غرفة العمليات بشأن اندلاع انفجار في مطعم، وحاليا تباشر فرق التدخل السريع مهامها في إخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة المواطنين".

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من جهته، قال شاهد عيان لموقع "خليج تايمز"، إن صوت الانفجار كان عاليا وهز المنطقة بأكملها، حسب المصدر ذاته.

ونقل الموقع عن بيان لشرطة أبو ظبي، أن الحادث أجبر السلطات على إغلاق عدد من الشوارع القريبة من المكان، وإجلاء سكان المبنى الذي يضم المطعم.

ونشر مغردون على منصات التواصل، صورا لأثار الدمار الناتج عن وقوع الانفجار في مطاعم سلسلة أمريكية شهيرة داخل بناية سكنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.