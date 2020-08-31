حماس: الإمارات تواصل مخالفة الإجماع العربي برفض التطبيع

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، إن سلوك دولة الإمارات، ما زال يخالف حالة الإجماع العربي الرسمي، الرافض لسياسة التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح تلقّت "الخليج 365" نسخة عنه، إن استقبال الإمارات "لوفد صهيوني أمريكي، لتطبيق اتفاق التطبيع مع الاحتلال، يؤكد استمرارها في مخالفة توجّهات جماهير الأمة، والإجماع الرسمي الرافض للتطبيع".

وأوضح أن سلوك الإمارات يشي بـ"رغبتها في العمل ضد الأمن القومي العربي، وتعزيز الخلافات في المنطقة".

وعدّ قاسم اتفاق التطبيع بين الطرفين "مصلحة صهيونية فقط".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قد استنكر أيضا هبوط الطائرة الإسرائيلية في الإمارات.

وقال خلال الاجتماع الحكومي بمدينة رام الله، الإثنين "يؤلمنا جدا ونحن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات في خرق واضح ومفضوح للموقف العربي المتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي".

وفي وقت سابق الإثنين، انطلقت من "مطار بن غوريون"، أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى أبو ظبي، ومن المقرر أن تمر عبر الأجواء السعودية، بحسب مصادر إسرائيلية.

وتتبع الطائرة لشركة الطيران الإسرائيلية "العال"، وتقل وفدين إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، وآخر أمريكي برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن السعودية وافقت على مرور الطائرة عبر أجواءها، فيما لم يصدر تعقيب من الرياض حول ذلك.

والاثنين، انطلقت أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية، من مطار بن غوريون، إلى أبو ظبي في الإمارات، عبر الأجواء السعودية، تقلّ وفديْن، الأول إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، والآخر أمريكي برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

ووصف كوشنر هذه الرحلة بـ"التاريخية"، مضيفا "الكثير من السلام والازدهار سيتحققان في المنطقة".

كما قال أوفير جندلمان، المتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة على "تويتر" إن على متن الطائرة "بعثة إسرائيلية كبيرة ستبحث مع الطرف الإماراتي إطلاق تعاون بين البلدين، في العديد من المجالات ومنها التجارة والسياحة والاقتصاد والطيران والثقافة".

وكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي النقاب عن لقاء ثلاثي إسرائيلي-إماراتي –أمريكي، سيعقد في ابو ظبي بمشاركة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي كوشنر، ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الجاري، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.