اشتية: من المؤلم هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، أنه من المؤلم هبوط طائرة إسرائيلية بالإمارات، في إشارة لأول رحلة جوية بين تل أبيب وأبوظبي.

وأفاد اشتية، خلال الاجتماع الحكومي بمدينة رام الله: "يؤلمنا جدا ونحن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات في خرق واضح ومفضوح للموقف العربي المتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي".

وأردف: "بهذه المناسبة نحيي المواقف العربية الواضحة والرافضة للتطبيع المجاني مع إسرائيل".

وتابع: "أفشل العرب رحلة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، (شملت البحرين والسودان) رغم الضغوطات التي تمارس على بعض الدول العربية".

وفي وقت سابق الإثنين، انطلقت من "مطار بن غوريون"، أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى أبو ظبي، ومن المقرر أن تمر عبر الأجواء السعودية، بحسب مصادر إسرائيلية.

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وتتبع الطائرة لشركة الطيران الإسرائيلية "العال"، وتقل وفدين إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، وآخر أمريكي برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن السعودية وافقت على مرور الطائرة عبر أجواءها، فيما لم يصدر تعقيب من الرياض حول ذلك.



وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الجاري، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.



وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.



وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.



كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.