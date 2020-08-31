انطلاق مهرجان تمور تربة الثالث للتمور

انطلق صباح يوم أمس الأحد 11 محرم 1442 مهرجان التمور الثالث في محافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة في مقر الساحة البلدية للاحتفالات وسط المحافظة وسط اجراءات صحية مشددة وفق الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في ظل هذه الجائحة،

ويهدف المهرجان لتسويق إنتاج مزارع تربة من التمور و التي تبلغ حوالي 2000 مزرعة في تربة والمراكز والقرى التابعة لها .

وأعلن المدير التنفيذي للمهرجان الأستاذ محمد البدري انطلاق مهرجان تربة الثالث للتمور ، بحضور عدد من المسئولين والمزارعين والإعلاميين ورجال الأعمال المهتمين بالتمورمهيباً بالجميع التقيد بالتنظيمات الصحية التي سنتها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة الحضور داعياً المولى عز وجل ان يزيل هذه الغمة عن بلادنا الغالية وسائر بلاد المسلمين مؤكداً أن نجاح مهرجان تربة الثالث للتمور يعود للمشاركين فيها من أصحاب المزارع ورجال الأعمال ومن خلال تقيدهم بالتنظيمات الصحية السليمة خلال فعاليات المهرجان التي تستمر شهر كامل .

وقدم رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان مسلط البقمي شكره لمحافظ تربة الأستاذ عبد العزيز المفرجي ، الذي حرص إقامة المهرجان بالرغم من الظروف الصحية الراهنة وتذليل جميع الصعوبات التي واجهت اللجان قبل انطلاقة المهرجان وكذلك وجه شكره لجميع القطاعات الأمنية والمدنية للإدارات الحكومية بتربة لجهودهم في عمليات التنظيم والترتيب والتعاون لإقامة المهرجان، مبيناً ان اليوم الأول من انطلاقة المهرجان عرض فيه مئات المزارعين والمنتجين أصنافا من تمور مزارع تربة (الصفري والسري والصقعي … وغيرها)، بأشكال وأحجام مختلفة وبطرق وأساليب تسويقية مبتكرة مثل استحداث تطبيق للتسوق الالكتروني لافتاً أن العديد من رجال الأعمال وأصحاب مصانع التمور والتجار من مختلف محافظات المملكة تواجدوا في المهرجان من الصباح الباكر لشراء أجود أنواع التمور .

وأشار أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات والمسابقات والأمسيات الشعرية وأركان خاصة تبرز دور محافظة تربة ومكانتها التاريخية عبر العصور ،

وكذلك فقرات خاصة للأطفال كالمسرح وعروض شخصيات كرتونية وركن للألعاب والتلوين إضافة لعرض المنتجات الحرفية التقليدية مثل الأدوات والمشغولات اليدوية لافتاً انه سوف تقام العديد من المحاضرات والندوات الزراعية خلال فترة المهرجان تبرز أهمية شجرة النخيل وكرمها وعطائها وارتباطها بالعادات والتقاليد وبحياة السعوديين على مد العصور .

مضيفاً أن المهرجــــان يساهم في تسويـــق منتـــــج التمـــــــور و تحـــويـل التمــــور من منتجٍ زراعي إلى منتجٍ اقتصادي واستثــــماري وسياحي كبير ومميـــز للتعريف بأنواع وأصناف التمور الموجودة في محافظة تربة ، وكذلك تبادل الخبــــرات بين المنتجيــن والمسوقيـــن وكافة المتعاملين بتصنيع وتسويق التمور من جميع مناطق المملكة، وشكر رئيس بلدية تربة محسن العتيبي على تهيئة الساحة البلدية لإقامة المهرجان وتسيير فرق النظافة بشكل مستمر للحفاظ على الموقع من المبعثرات ومسببات التلوث البصري في الساحة .