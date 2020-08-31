ساند.. إيقاف الصرف نهائياً عن المستفيد حال بقائه في الخارج أكثر من 60 يوماً

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم إيقاف صرف “ساند” نهائياً عن المستفيد إذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة (60) يوماً -متصلة أو متقطعة- خلال مدة صرف التعويض.
وأشارت المؤسسة، عبر حسابها على ” تويتر”، إلى أنه سيتم صرف التعويض لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل في شهر سبتمبر المقبل.
يذكر أن “ساند” نظام يستهدف المتعطلين عن العمل (سبق لهم العمل) الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.
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