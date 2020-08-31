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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جهاز ياباني لقتل فيروس كورونا بالأشعة فوق البنفسجية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت شركة أوشيو اليابانية إنها ستطلق في الأول من سبتمبر المقبل معدات للاستخدام التجاري لقتل فيروس كورونا الجديد باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، التي لا تضر بجسم الإنسان.
وتأمل الشركة في إرسال المنتج على شكل صندوق صغير بقدرة تطهير قوية أولاً إلى المؤسسات الطبية والمرافق الأخرى على خط المواجهة في المعركة ضد فيروس كورونا.
تتوقع الشركة تلقي طلبات من المكاتب، الشركات، المدارس، والمنشآت الأخرى على أمل منع انتشار الفيروس.
ينبعث من منتج Care222 الأشعة فوق البنفسجية بطول موجي يبلغ حوالي 222 نانومتر، وهو غير ضار بجلد الإنسان أو عينيه. النانومتر هو جزء من المليار من المتر.
قامت الشركة أيضًا بتحسين سلامة المعدات من خلال تطوير مصدر ضوء خاص ومرشح ضوئي، بحسب "اليابان بالعربي".
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