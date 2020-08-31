الحكومة الفلسطينية: هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات يؤلمنا وهو "خرق واضح"

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وقال إشتية، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني برام الله، "يؤلمنا جدا ونحن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات في خرق واضح ومفضوح للموقف العربي المتعلق بالصراع الإسرائيلي – العربي"؛ حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف: "وبهذه المناسبة نحيي المواقف العربية الواضحة والرافضة للتطبيع المجاني مع إسرائيل، حيث أفشل العرب رحلة بومبيو، رغم الضغوطات التي تمارس على بعض الدول العربية".

وأقلعت في وقت سابق من اليوم الإثنين، أول رحلة جوية تجارية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي، وعلى متنها وفد أمريكي وإسرائيلي رفيع المستوى، وذلك في إطار اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وأقلعت الطائرة من مطار "بن غوريون" بالعاصمة الإسرائيلية، وأظهر موقع بيانات الرحلات الجوية أن الرحلة عبرت الحدود الأردنية السعودية بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها، متجهة إلى منطقة الجوف في شمال السعودية، وصولا إلى أبوظبي.