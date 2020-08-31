شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تحويلات الأجانب في المملكة إلى 15.2 مليار ريال خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بلغت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في المملكة 15,213 مليار ريال في شهر يوليو الماضي، مرتفعة 32.7% عن مستواها في شهر يوليو 2019، حيث كانت 11,461 مليار ريال.

وعلى مستوى شهري، سجل إجمالي التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في المملكة ارتفاعا بنسبة 8.9%، حيث كانت في يونيو الماضي 13,9 مليار ريال.

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وكانت قيمة تحويلات الوافدين قد بلغت خلال الربع الأول من 2020، نحو 33.855 مليار ريال، مقابل 31.934 مليار ريال، في الربع الأول من 2019، بارتفاع 6%، – وفقاً لـ”الاقتصادية”-.

وفي سياق متصل، تراجعت تحويلات المواطنين للخارج في يوليو الماضي بنسبة 29.5%، إلى 3,827 مليار ريال، مقابل 5,427 مليار ريال، في يوليو 2019.

وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات المواطنين إلى الخارج بنسبة 6.9%، حيث كانت في شهر يونيو الماضي 4,114 مليار ريال.