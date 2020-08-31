ويسترن ديجيتال تطلق القرص الصلب My Passport SSD

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة ويسترن ديجيتال عن إطلاق القرص الصلب My Passport SSD الجديد من نوع أقراص الحالة الساكنة (SSD).



وأوضحت الشركة الأمريكية أن قرص الحالة الساكنة My Passport SSD الجديد يأتي بتصميم أنيق ومتين، ويمتاز بسرعة قراءة متتابعة تصل إلى 1050 ميجابايت وسرعة كتابة تبلغ 1000 ميجابايت/الثانية.

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ويتم توصيل قرص الحالة الساكنة الجديد بالحواسيب عن طريق منفذ USB-C أو USB-A، ولكي يستفيد المستخدم من السرعة القصوى يجب استعمال منفذ USB 3.2 من الجيل الثاني.

ويأتي قرص الحالة الساكنة الجديد بأبعاد مدمجة تبلغ 10 x 5ر5 x 9ر0 سم، ويتحمل السقوط من ارتفاع 1.98 متر بدون أية مشكلات، ويدعم قرص My Passport SSD تقنية تشفير الهاردوير 256 بت AES، والتي يمكن إعدادها بواسطة البرنامج المثبت مسبقا، ويتوافق قرص الحالة الساكنة الجديدة مع أجهزة الماك والحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز.

وأعلنت شركة ويسترن ديجيتال عن طرح قرص الحالة الساكنة My Passport SSD بسعة تخزينية 500 جيجابايت وواحد تيرابايت و2 تيرابايت، وتتضمن باقة التوريد كابل USB-C ومحول USB-A.