مصر... مرتضى منصور يتحدى اتحاد الكرة بشأن تحويله للـ"انضباط"

نقل موقع "مصراوي" عن مرتضى منصور تصرحات أدلى بها لقناة "الزمالك"، قال فيها أنه "لا أحد يجرؤ على تحويله إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري".

© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI

وشدد على أنه "لن ينصاع لأمر الإحالة إلى لجنة الانضباط، كونه ليس من أطراف لعبة كرة القدم"، وقال مرتضى بالعامية المصرية: "المسابقة بايظة ولما نقول كدة يقولك انضباط... لا أنا عايز راجل يوديني الانضباط".

وتنوي لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري إصدار قرار رسمي خلال الأيام المقبلة، بإحالة مرتضى منصور وعدد من مسؤولي الأندية لها بسبب تصريحاتهم في الفترة الأخيرة.

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وكان مرتضى منصور، قد قال إن تقنية حكم الفيديو "الفار"جعلت الأهلي فريقا ليس مخيفا.

وأشار منصور، في تصريح نقلته صحيفة "المصري اليوم"، إلى أن إدخال تقنية "الفار" في منافسات الدوري الممتاز المصري، مكن الزمالك من التغلب بسهولة على الأهلي في مباراة القمة الأخيرة.

وانتهت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقامة قبل أيام على إستاد القاهرة الدولي بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.