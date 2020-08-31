لبنان: بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد

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وفي نهاية الاستشارات يستدعى من حاز على العدد الأعلى للأصوات فيتم إبلاغه بالتكليف، وفي حال قبوله يصدر عن رئاسة الجمهورية بيان التكليف.
وأعلن رئيس الحكومة السابق سعد الدين الحريري، في تصريح من قصر بعبدا، عن تسمية السفير اللبناني في ألمانيا مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان رؤساء الحكومات السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، قد أعلنوا في اجتماع أمس الأحد، عن تسمية سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب لرئاسة الحكومة.
هذا وستسمي الكتل النيابية التابعة لـ"حزب الله" و"حركة أمل"، و"التيار الوطني الحر" أديب أيضاً رئيسا للحكومة خلال الاستشارات النيابية الملزمة.
فيما أعلن تكتل "الجمهورية القوية "برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن تسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة.
واستقالت حكومة حسان دياب في العاشر من أغسطس/ آب بعد انفجار ضخم هز مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين.
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