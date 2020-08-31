كمامة بالعلمين الإماراتي والإسرائيلي على متن رحلة مباشرة بين البلدين... صور

وأرفق الحساب الصورة بتعليق قال فيه "بالكمامة المطبوع عليها العلمان الإماراتي والإسرائيلي يعرض أحد ركاب الرحلة المباشرة من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة أولى لحظاتها التاريخية".

ونشر الحساب ذاته، صورة أخرى وصفها بـ"التاريخية" من مطار بن غوريون الإسرائيلي، في ظل الاستعداد لانطلاق ما وصفها بـ"طائرة السلام" من المطار المذكور إلى مطار أبو ظبي.

وقال الحساب في تغريدته "صورة تاريخية هذا الصباح في مطار بن غوريون الإسرائيلي الذي يشير إلى وجهة طائرة السلام من إسرائيل إلى أبو ظبي. مبروك لكل محبي السلام والتعايش بالشرق الأوسط والعالم".

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وكانت وكالة "رويترز" قد قالت إن طائرة إسرائيلية تقل مساعدي نتنياهو وترامب، ستعبر، اليوم الإثنين، المجال الجوي السعوي في اتجاه الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الوكالة أن مصدرا رفض الكشف عن اسمه، أكد أن الطائرة التابعة لشركة "ال عال" الإسرائيلية، التي تحمل العلم الإسرائيلي، ستقل الوفود إلى أبوظبي لإجراء محادثات تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يقضي بإنشاء علاقات مفتوحة بين الإمارات وإسرائيل.

ولدى سؤاله عما إذا كانت الطائرة ستحلّق فوق المملكة العربية السعودية من أجل إدارة زمن الرحلة الذي تبلغ مدته 3 ساعات و20 دقيقة، قال المصدر "نعم"، وبهذا يكون هذا أول اعتراف علني بدخول طائرة إسرائيلية رسمية للمجال الجوي السعودي، إذا حدث ذلك فعلا.