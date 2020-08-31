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وأكد والي السودان، أن "الارتفاع غير المسبوق لمناسيب مياه النيل تسبب في فقدان عدد من الأرواح بجانب تضرر المناطق القريبة من النيل بنسب متفاوته بالسودان"، مشيرا إلى أن الولاية قدمت خلال الأيام الماضية أكثر من 180 ألف جوال للتروس النيلية، وعدد من الخيم والمشمعات بجانب إيواء بعض الأسر المتضررة بالمدارس.
وكان رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، قال إن ما يحدث في نهر النيل تسبب في خسائر مفجعة لم تحدث منذ 108 عاما، مشيرا إلى أن مناسيب النيل وروافد هذا العام، حققت أراقام قياسية لم تحدث منذ عام 1912.
كما دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى إنشاء غرف طوارئ خاصة لترتيب مساعدات للمتضرريين، متعهدا بتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.
وتظهر البيانات أن فيضان نهر النيل أدى لتضرر 149 مرفقا رسميا، و318 متجرا ومخزنا، ونفوق 5 آلاف و379 ماشية، كما تؤكد أن ولايتي الخرطوم وجنوب كردفان أبرز الولايتين المتضررتين من فيضانات النيل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيضانات السودان... والي الخرطوم يعلن الاستنفار الكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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