فيديو ينشر لأول مرة يكشف الزعيم العربي المتورط في محاولة اغتيال مبارك... ونجله يرد

وبث الوثائقي، الذي أنتجته قناة "العربية"، لقطات وتسريبات للرئيس السوداني المعزول عمر البشير كشف فيها عن عدائه للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وقال إن "المصريين وبعد وصولنا للسلطة ظنوا أن ما حدث لصالحهم وسخروا إعلامهم ودبلوماسيتهم لدعمنا، ثم بعد فترة اكتشفوا أن نظامنا في السودان خصم للنظام في مصر".

وأشارت قناة "العربية" إلى تصريحات حسن الترابي مؤسس الحركة الإسلامية في السودان قبل وفاته، والتي كشف فيها "تورط نظام البشير في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا عام 1995".

وقال علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، في تغريدة له على "تويتر"، إن "حسن الترابي كشف تورط علي عثمان محمد طه، وزير الخارجية السوداني السابق، ونافع علي نافع، رئيس جهاز الأمن السابق، في محاولة الاغتيال"، مؤكدا "تورط النظام السوداني في إيواء الإرهابيين الذين نفذوا العملية".

وكان الرئيس المصري الراحل قد تعرض خلال ذهابه للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضور القمة الإفريقية في يونيو/ حزيران عام 1995، لمحاولة اغتيال، حيث تعرض موكبه لاستهداف من قبل مسلحين، فيما نجح حراس الرئيس في تصفية اثنين من المنفذين، قبل أن يقرر مبارك الذهاب للمطار والعودة للقاهرة خشية وجود استهداف آخر في الطريق.