شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة بالكويت.. القبس تكشف تقارب إصابات كورونا بالمسجلة فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة القبس الكويتية أن اصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى دولة الكويت تقاربت الصين، وقالت الصحيفة "مع تسجيل 412 إصابة بـ«كورونا» وحالتي وفاة في البلاد أمس، اقتربت الكويت من تجاوز معدلات الإصابة المسجلة في الصين، التي تعد مصدر الفيروس منذ ديسمبر الماضي، والبالغ عدد سكانها قرابة 1.4 مليار نسمة".

وبحسب الصيحفة "يُتوقَّع أن تتخطى الإصابات في الكويت المسجّلة في الصين خلال اليومين المقبلين، قياساً بالمعدلات المسجّلة مؤخراً، حيث وصلت إصابات «كورونا» في الصين إلى 85031، والوفيات 4634، مقابل 84636 إصابة و530 وفاة في الكويت، في حين بلغ عدد المتشافين من «كورونا» في البلاد 76650 مقابل 80153 بالصين".



وكانت رفع الكويت الحظر بشكل كامل الأحد الماضى ، لتعود الحياة مرة أخرى إلى الأنشطة الاقتصادية التي تكبدت خسائر فادحة خلال الفترة الماضية جراء الإغلاق قرابة 5 أشهر.