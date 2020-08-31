شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبو ظبى تكشف عن انفجار فى مطعم بسبب الغاز وإصابات متوسطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين، عن وقوع انفجار في مطعم بأبوظبي. وقالت شرطة أبوظبي إن الانفجار نتيجة انفجار غاز وتسبب في إصابات من طفيفة إلى متوسطة.
وأوضحت شرطة أبوظبي أن انفجار المطعم ناجم على الأرجح من "تمديدات غاز".
وكانت قد أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي في السعودية، من خلال طائرة مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف، وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي -في بيان أوردته وكالة الانباء الاماراتية- اليوم الاثنين، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
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