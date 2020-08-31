شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبو ظبى تكشف عن انفجار فى مطعم بسبب الغاز وإصابات متوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين، عن وقوع انفجار في مطعم بأبوظبي. وقالت شرطة أبوظبي إن الانفجار نتيجة انفجار غاز وتسبب في إصابات من طفيفة إلى متوسطة.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن انفجار المطعم ناجم على الأرجح من "تمديدات غاز".