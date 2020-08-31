شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها الدولى فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي في السعودية، من خلال طائرة مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف، وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي -في بيان أوردته وكالة الانباء الاماراتية- اليوم الاثنين، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار إلى أن استمرار هذه الهجمات والتهديدات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلا جديدا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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