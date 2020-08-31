شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير مخلفات لداعش فى معسكر غربى العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت قيادة عمليات بغداد اليوم الاثنين، تنويها بشأن تفجير مسيطر عليه لمخلفات تنظيم داعش الإرهابي في معسكر النصر غربى العاصمة العراقية، وذكرت القيادة - في بيان لها حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن الجهد الهندسي سيقوم بتفجير "مسيطر عليه" للمواد المتفجرة - من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي - في معسكر (النصر) غربي بغداد، لذا يجب الانتباه حال سماع دوي الانفجار. يشار إلى أن قيادة عمليات بغداد تعلن بين فترة وأخرى عن تفجيرات مسيطر عليها لمخلفات حربية، وغالبا ما تكون تلك التفجيرات في أطراف العاصمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفجير مخلفات لداعش فى معسكر غربى العاصمة العراقية بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.