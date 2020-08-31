شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصطفى أديب المرشح الأوفر حظا لرئاسة حكومة لبنان الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين، مساء أمس، عن ترشيحهم السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة الجديدة، عقب اجتماع لهم فى بيت الوسط، حيث ضم الاجتماع سعد الحريرى وفؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتى، ويعد الدكتور مصطفى أديب السفير اللبنانى لدى ألمانيا هو المرشح الأوفر حظا لتولى المنصب خاصة أنه حاز بدعم حركة أمل وحزب الله أيضا.

فمن هو مصطفى أديب؟

يشغل أديب منصب سفير الجمهورية اللبنانية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ يوليو عام 2013.

حصل على درجة الدكتوراه فى القانون والعلوم السياسية، بدأ حياته المهنية كمدرس للقانون الدولى العام والقانون الدستورى والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية فى جامعات مختلفة فى لبنان وفرنسا.

وفى عام 2000 بدأ التدريس فى كلية بيروت الحربية، وأصبح أستاذاً متفرغاً فى الجامعة اللبنانية.

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أديب هو رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولى والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية وعضو فى جمعية خريجى الجامعات الفرنسية، والجمعية العربية للعلوم السياسية، والجمعية الدولية للقانون الدستورى، والمرصد من أجل السلم الأهلى الدائم.

وتولى منصب مستشار رئيس الحكومة السابق فى حكومة نجيب ميقاتى منذ العام 2000 حتى تعيينه سفيراً وظلّ مقرّباً منه.

وفى عامى 2005 و2006، مثل ميقاتى، كرئيس حكومة، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بوضع قانون الانتخابات الجديد.

وكانت الاستشارات النيابية الملزمة قد انطلقت لاختيار اسم من سيتم تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة فى لبنان، وذلك بدعوة من الرئيس اللبنانى ميشال عون يوم الجمعة الماضى، حيث تجرى المشاورات مع الكتل النيابية التى أعلنت عن مرشحيها، ومن المتوقع إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد مساء اليوم.

ومن جانبه عقد تكتل "الجمهورية القوية" اجتماعا مطولا أمس فى المقر العام للحزب فى معراب برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وقد قرر التكتل المشاركة فى استشارات اليوم وتسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة الجديدة.