حزب الله يرشيح مصطفى أديب رئيسا لوزراء لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد رعد رئيس الكتلة النيابية لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون إن نواب الجماعة رشحوا مصطفى أديب رئيسا للوزراء اليوم الاثنين.
وأضاف رعد أن الكتلة أبلغت الرئيس عون بموافقتها على ترشيح أديب وعبرت عن استعدادها للتعاون الإيجابي.
وكان قد وصل إلى بيروت في الساعات الماضية السفير اللبناني في ألمانيا مصطفى أديب المرشح المحتمل إلى رئاسة الحكومة المقبلة، والذي يرجح أن يسمّى غداً في الاستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية؛ لتكليف رئيس يؤلف حكومة جديدة بدلاً من حكومة الرئيس المستقيل حسان دياب.
وأفادت صحيفة النهار اللبنانية، أن أديب هو رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولي والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية وعضو في جمعية خريجي الجامعات الفرنسية، والجمعية العربية للعلوم السياسية، والجمعية الدولية للقانون الدستوري، والمرصد من أجل السلم الأهلي الدائم.
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