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انطلاق الاستشارات النيابية بلبنان اليوم وترقب لإعلان اسم رئيس الحكومة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

انطلقت منذ قليل بقصر بعبدا فى بيروت الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار اسم من سيتم تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة فى لبنان ،  وذلك بدعوة من الرئيس اللبنانى ميشال عون يوم الجمعة الماضى، حيث تجرى المشاورات مع الكتل النيابية التى أعلنت عن مرشحيها ، ومن المتوقع إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد مساء اليوم .

 

وكان رؤساء الوزراء السابقين قد أعلنوا مساء أمس، عقب اجتماع لهم فى بيت الوسط حيث ضم الاجتماع سعد الحريرى وفؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتى عن مرشحهم وهو الدكتور مصطفى أديب ، السفير اللبنانى لدى ألمانيا ويعد هو المرشح الأوفر حظا.

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ومن جانبه عقد تكتل "الجمهورية القوية" اجتماعا مطولا أمس فى المقر العام للحزب فى معراب برئاسة رئيس حزب"القوات اللبنانية" سمير جعجع وقد قرر التكتل المشاركة فى استشارات اليوم وتسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة الجديدة. 

 

قال مصدر سياسى شيعى رفيع، أمس الأحد ،إن كتلة حزب الله وحركة أمل سيسميان السفير مصطفى أديب رئيسا للحكومة فى الاستشارات النيابية غدا.

 

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