البرهان يشهد توقيع اتفاق السلام السوداني في جوبا

الخرطوم/ الخليج 365

توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، الإثنين إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، لحضور التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة وأطراف عملية السلام.

ووفق بيان لمجلس السيادة السوداني، يرافق البرهان عضوتي مجلس السيادة عائشة موسى ورجاء نيكولا.

وأفاد البيان بأن الاتفاق "يأتي تتويجًا لجهود السلام في ظل التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد، وتقديرا لدور دولة جنوب السودان التي احتضنت تلك الجهود لتحقيق السلام بالسودان".

وحسب وسائل إعلام محلية بجنوب السودان، سيتم توقيع اتفاق سلام بين الأطراف السودانية، في جوبا الساعة 10:40 (7:40 ت.غ) اليوم الإثنين.

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والخميس، أعلنت وساطة مفاوضات سلام السودان، تأجيل توقيع اتفاق سلام بين حكومة الخرطوم، والجبهة الثورية الذي كان مقررا الجمعة إلى اليوم الإثنين.

وتركز وساطة مفاوضات سلام السودان في جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

والسبت، اتفقت الحكومة السودانية والحركات المسلحة "مسار دارفور"، على ملف الترتيبات الأمنية، بعد أن وقعت الجمعة، بالأحرف الأولى، 7 بروتوكولات ضمن ملف القضايا السياسية، بينها تقاسم السلطة.



وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2022، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الذي قاد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالبشير.

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