كورونا.. 23 وفاة بمصر و113 إصابة بتونس

إسطنبول/ الخليج 365- في مصر بلغ إجمالي الوفيات 5.399
- حصيلة المصابين في تونس وصلت 3.685
أعلنت مصر، الإثنين، تسجيل 23 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت تونس 113 إصابة بالفيروس.
وأفادت وزارة الصحة المصرية، بتسجيل 23 وفاة و230 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 818 مريضا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 98.727، بينها 5.399 وفاة، و72.120 حالة تعاف.
وفي تونس، سجلت وزارة الصحة، 113 إصابة الفيروس، إضافةً إلى 26 حالة شفاء منه.
وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات وصلت 3.685، منهم 76 متوفيا، و1.562 متعافيا.
وحتى صباح الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 25 مليونا و390 ألفا، توفي منهم أكثر من 850 ألفا، وتعافى ما يزيد على 17 مليونا و709 آلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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