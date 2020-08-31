شرط وحيد لطلب المستهلك فحص العداد من مقدم الخدمة

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء، اليوم الاثنين، أن هناك شرطًا وحيدًا لقيام المستهلك بتقديم طلب لفحص العداد من مقدم الخدمة.
وقالت الهيئة، في بيان لها، أنه في حال اعتراض المستهلك على دقة قراءة العداد فله الحق في أن يطلب من مقدم الخدمة فحص العداد، بشرط أن يقبل المستهلك تحمل تكاليف الفحص في حالة سلامة العداد.
وأشارت إلى أن من حق المستهلك أن يستقبل مقدم الخدمة شكواه حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالتعامل مع الشكوى وأن يعمل على معالجتها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك من قبل الهيئة.
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