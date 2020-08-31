وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

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كشفت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة للرجال، بمسمى ” مشغل حاسب آلي، مدير الصيانة، مهندس صيانة، مهندس مدني، مهندس كهربائي، لحام، موظف أمن ” .
واشترطت الهيئة وجود خبرة تبدأ من سنتين إلى 5 سنوات تُحدد وفقًا للوظيفة التي سيتم التقدم عليها، بالإضافة إلى إجادة التحدث باللغة الإنجليزية .
وأشارت إلى أن التقديم ينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي هنــــا.
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