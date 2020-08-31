شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحتل المركز الثاني عالميًا في مؤشر ثقة المستهلك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حلت المملكة ضمن 3 دول فقط حافظت على مؤشر وطني أعلى من 50 نقطة خلال الـ8 أشهر المنقضية من العام الجاري 2020 من أصل 24 دولة شملها استطلاع ثقة المستهلك العالمي، بينما سجّلت الدول الكبرى على مستوى العالم انخفاضاً في مؤشر الثقة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وحلت المملكة بالمرتبة الثانية خلف الصين (72.9 نقطة)، وسجلت 58.3 نقطة وتقدمت بفارق 1.8 نقطة عن الشهر الماضي وتلتها السويد بـ51.3 نقطة – وفقاً لـ”الوطن”-.

ويعكس مؤشر الثقة العالمي اتجاهات المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي لاقتصادهم المحلي، وحالاتهم المادية الشخصية ومدخراتهم، إضافة إلى ثقتهم في القيام باستثمارات كبرى وعلى المستوى العالمي، استمرت ثقة المستهلك في الانتعاش ببطء خلال أغسطس وارتفعت التوقعات بشكل ملحوظ في نحو نصف الدول الـ24 التي شملها الاستطلاع وعند 41.4 نقطة، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك العالمي بمقدار نصف نقطة مقارنة بالشهر الماضي (40.9). وكان أغسطس هو الشهر الثاني على التوالي الذي يظهر ارتفاعًا في ثقة المستهلك على المستوى العالمي.

فيما تصدرت المملكة مؤشر ثقة المستهلك العالمي خلال شهر مارس 2020، بعد إزاحة الصين من الصدارة بعد أن احتفظت بها 35 شهراً متتالياً. وجاءت السعودية بالصدارة بعد حصولها على 65.1 نقطة بالمؤشر، متفوقة على الصين التي حلت بالمرتبة الثانية بواقع 64.2 نقطة.