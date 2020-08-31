شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يحضر توقيع اتفاق سلام بين الحكومة والمعارضة فى جوبا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، في مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وأطراف عملية السلام.

قال الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، إن بلاده ستعمل مع فريق الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، وقيادة دولة جنوب السودان، لتحقيق ما تبقى من أجندة السلام.