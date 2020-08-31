شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط: خسائر إغلاق المنشآت النفطية بليبيا تتخطى الـ9 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا ليلة الأحد عن قيمة الخسائر جراء استمرار إغلاق المنشآت النفطية فى البلاد.

وقالت المؤسسة إن "مجموع خسائر الدولة جراء استمرار الإغلاقات غير القانونية للمنشآت النفطية بلغ 9.1 مليار دولار".

وتراجع إنتاج النفط بشكل كبير منذ منتصف يناير الماضي إلى ما دون 100 ألف برميل بعدما كان يتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا، عقب إيقاف التصدير من موانئ رئيسية في منطقة الهلال النفطي شرقي البلاد.

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وطالبت الأمم المتحدة ودول غربية في مناسبات عدة بفك الحصار عن المنشآت النفطية لضمان استقرار الاقتصاد الهش بفعل الحرب وتهديد وباء "كوفيد-19".

ويواجه قطاع النفط في ليبيا صعوبات نتيجة عدم استقرار عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات المتكررة لحقول وموانئ النفط على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية.