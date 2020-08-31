شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 3686 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 76 شخصًا.

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