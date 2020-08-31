شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق بلدة بمحافظة جنين الفلسطينية بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ جنين الفلسطينية أكرم الرجوب، مساء الأحد، إغلاق بلدة برقين لمدة 3 أيام، وذلك بعد تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا في البلدة.

وأضاف الرجوب، أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتنفيذ مقتضيات هذا القرار ومساندة فرق الطب الوقائي لتحديد الخريطة الوبائية للمخالطين وإجراء الفحوص اللازمة.

وطالب المواطنين بضرورة الالتزام التام حتى يتم تجاوز هذه المرحلة.