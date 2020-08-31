تونس تحبط عددا من عمليات الهجرة غير الشرعية والقبض على 17 متورطاً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبط حرس الحدود البحري التونسي عدداً من عمليات الهجرة غير الشرعية أوقف على إثرها 17 مهاجراً غير شرعي.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية الأحد أن الحرس البحري بمحافظتي قابس ومدنين تمكن من إحباط محاولات هجرة غير شرعية انطلاقاً من السواحل التونسية في اتجاه السواحل الإيطالية، مشيراً إلى إحالة الموقوفين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.

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